Valérie TOURNEROCHE

JCDecaux, leadrer mondial en communication extérieure a créé une équipe dédiée aux annonceurs situés en région ciblant un développement natinal ou multi-régional.

J'accompagne donc les marques ou collectivités dans leur développement en les conseillant en terme de media planning et achat d'espace publicitaire (mobilier urbain, affichage grand format, mais aussi écrans digitaux, toiles évènementielles et publicités lumineuses) sur plus de 200 villes et 30 aéroports en France.