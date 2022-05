Voix off professionnelle depuis 1985, je me déplace en studio en France et en Belgique , je suis également équipée de mon propre studio .



je peux travailler en lipsing pour de la post synchro , ainsi qu'avec une bande rythmo .



mon timbre me permet de prendre des voix d enfants ( garçon et fille ) , d adolescente, promotionnelle et dynamique , posée, sensuelle , institutionnelle ...



Vous trouverez de nombreux exemples de mes prestations sur



http://www.valerie-turbillon.com



.



Mes compétences :

Audiovisuel

Documentaire

Doublage

Identité sonore

Multimedia

Publicité

Spectacle

Voice over

Voice talent

Voix off