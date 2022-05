Valérie TUVÉRI-GARD

Professeur de Danse Jazz & Pédagogue du Mouvement.

Danseuse Professionnelle, Chorégraphe, Formatrice, Danse-Thérapeute.

Après une une formation pluridisciplinaire en Danse Classique, Danse Jazz, Danse Moderne et Danse Contemporaine au Centre de Danse International Rosella Hightower, j'ai intégré plusieurs compagnies de danse Jazz, contemporaine et classique.

Titulaire du Diplôme d'État en Danse Jazz depuis 1994. Diplômée en Pilates et Certifiée en Feldenkrais. J'enseigne la Danse Jazz, le Pilates et la Barre au sol inspirée de la Méthode Feldenkrais.



Pour approfondir mes connaissances sur l'étude du mouvement, je pratique et me forme régulièrement à différentes Techniques de Conscience Corporelle et Somatiques : Anatomie appliquée au Mouvement, Analyse Fonctionnelle du Corps dans le Mouvement Dansé (AFCMD), Méthode Feldenkrais, Body-Mind-Centering (BMC), Intégration Motrice Primordiale (IMP), Pilates, Stretching Postural. En formation depuis peu en Abdos Sans Risque, concept créé par Blandine Calais Germain.



Parallèlement j'ai suivi deux cursus où j'ai été diplômée, l'un en Psychothérapie Intégrative et Psychologie avec une spécialisation en Addictions et le second en Art-Thérapie, option Arts de la scène avec une spécialisation en Danse.



Aujourd'hui mon enseignement s'inspire de multiples influences tout en prenant appui sur les différentes techniques, méthodes et diversités des formes de danse qui m'ont nourrie jusque là.

Mon expérience de la transmission est lié à mon parcours, mes rencontres, mon intérêt pour la pédagogie, l'étude du Mouvement, la compréhension du corps dans sa globalité et à ma passion pour la danse.



Je propose des séances individuelles, séances fondées sur les différents outils de Techniques de Conscience du Corps. Je travaille auprès de différents publics tels que danseurs, musiciens, comédiens, chanteurs, sportifs ainsi qu'auprès d'une clientèle privée.



J'interviens en Danse Jazz en école privée et dans les différents Conservatoire de Musique, Danse et Théâtre du 75, 77, 93 et 94. J'enseigne la barre au sol et le Pilates dans le 94 et le 77. Je propose des stages en Danse Jazz, Pilates & Feldenkrais. J'enseigne maintenant depuis plus de 30 ans.



Curieuse et passionnée, je poursuis mes recherches dans l'étude du Mouvement.