Valérie TZIARAS

Chargée de Clientèle Senior au sein de ORC Communications, 1 agence et 3 marques : ORC, agence RH et marque employeur / Medias@Work, agence média 100% emploi-recrutement / Corpus, agence corporate et production de contenus



Chargée de Clientèle Senior - ORC Publicorp - Agence de communication – Strasbourg

. Prospection téléphonique (prise de rendez-vous ou acquisition directe de nouveaux clients)

. Analyse, développement et suivi du portefeuille clients de l’agence (conseils média : presse, web…, hors média : actions de marketing direct, campagnes radio et cinéma…)

. Conception rédactionnelle des outils de communication

. Conseils, conception et réalisations campagne de communication de recrutement

. Gestion projet des outils de communication interne (interface entre les équipes en interne, clients/prospects et prestataires)

. Relations et négociations budgétaires clients et fournisseurs



Localisation : Strasbourg - France



Mes compétences :

Prospection

Gestion de projets

Commercial

Communication