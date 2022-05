Valérie VAJOU

Plus de dix ans d'expérience, réparti entre le Conseil en Stratégie, Management & Réglementation dans le domaine des Services Financiers (banque, finance, assurance, immobilier) et un poste de Secrétaire Générale & Chargée de mission dans une Banque. Je travaille dans un environnement international.



Mes principaux domaines d'expertise sont les suivants :

- stratégie, management & organisation

- gestion de projet & gestion du changement

- veille et mise en place de la réglementation



A votre disposition pour échanger sur de nouvelles opportunités à Paris.



Mes compétences :

Gestion de projets

Formation

Business process management

Banque

Ecoute

Due Diligence

Organisation & Stratégie

Compliance

Optimisation des process

Conduite du changement

Regulatory Affairs

Coaching professionnel

Audit

Gestion du risque

Accompagnement de dirigeants

Gestion de projets internationaux

Management

Conseil en management

Veille réglementaire

Stratégie d'entreprise

Assurance

Organisation

Contrôle interne