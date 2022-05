Valérie VALIN

Mon parcours professionnel m’a amené à travailler dans deux services spécifiques, les urgences et les soins palliatifs. Ce qui m’a permis de développer mes qualités techniques et relationnelles, pour des prises en charges diverses médicales et chirurgicales, et d’améliorer mes connaissances sur la gestion de la douleur. J’ai également été responsable de l’encadrement des étudiants, une fonction de tuteur dans laquelle j’ai acquis des compétences éducatives et pédagogiques.



Lors de mes interventions j’ai pu apprécier le travail en équipe avec les aides-soignants, les médecins, mais aussi avec différents partenaires sociaux, pour une prise en charge globale de la personne soignée.



Mon dynamisme, mon investissement et mon sens de la communication sont mes atouts les plus convaincants.





Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel