Valérie VAN NIEUWENHUIZE

J'accompagne des professionnel(le)s dans leur évolution professionnelle orientée secteurs et métiers des Hautes Technologies SI : Infrastructures, Applications, innovations technologiques : systèmes & réseaux, virtualisation, web, BI, SAP, Digital...

MOE, MOA, AMOA, Delivery, Avant-Vente, Développeur, Sales Account, Projets, Pilotage projets, Direction de programmes...



Plus recemment, j'accompagne des professionnels(les) en bilan de compétences, en coaching de projets et transition professionnelle.



Mes compétences :

Web Services

SAP

Gestion de carrière

Développement RH

GPEC

Recrutement

Bilan de carrière