Valérie VAN-RYCKEGHEM

Ingénieur Qualité , Chef de projet industrialisation EN9100 : 13 ans d’expérience dans les domaines militaire, spatial et automobile.

Compétence : Industrialisation / électronique / informatique industriel / qualité opérationnel /certification ISO9001/EN9100



Spécialisé dans:

- Le suivie de projet du prototypage à la production et à la livraison client.

- Mise ne place et suivie de la certification ISO9001/EN9100.

- Mise en œuvre et suivie de procédés spéciaux.

- Rédaction des spécifications pour les équipes interne & sous-traitante.

- Le suivie des essais qualité produit/procédés à la gestion des 8D client / fournisseur.

- Mise en place des outils industriels.

- La caractérisation des paramètres critiques des produits ,

- L' animation d'équipe marketing,conception,achat,supply chain ...

- L' informatique industriel

- L' amélioration continue par audit interne selon l 'ISO 9001 ( QRQC ).



Norme ISO 9001/EN9100 / MIL STD 883 / AEC Q100

Langage C++, visual basic, pack office.

Différences culturelles avec l' Asie.

Gestion de projet alliant mécanique, outils de test, électronique et logiciel ERP / archive documentaire.



Mes compétences :

Microélectronique

Qualité

Industrialisation

Electronique

Gestion de projet

ERP

8D

Informatique industrielle