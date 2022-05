Valérie VANDECRUYS

Chant :



- De septembre 1987 à juin 1993: - Cours de solfège à l'Académie d'Amay

- En parallèle choriste en la chorale de l'académie sous la direction de Mr Eric Pollet.



- De septembre 1988 à juin 1990: - Cours de diction et de déclamation à l'Académie d'Amay



- De 1991 à 1996: - Direction de la chorale paroissiale de Horion-Hozémont.



- En juillet 1993 et actuellement: - Choriste et soliste en la chorale des "Valeureux Liégeois".

- En parallèle choriste en la chorale "Les Bengalis" pour l'Oratorio de Lucette Piron et la chorale " St Jacques" pour le Réquiem de Mozart.



- En 1998 et actuellement: - Choriste et soliste au Centre des Variétés de Wallonie à Liège (Opérettes françaises et wallones).



- En avril 2000 et actuellement: - Soliste pour l'artiste Luc Baiwir:

Différents concerts: notemment à Blankenberg, Bruxelles, Dinant pour le W-E du Jazz, Liège au 15 août, Verviers pour la journée de l'eau, …



- Le 16 avril 2003: - Participation en tant que soliste à la journée mondiale de la voix.



- En février 2004: - Choriste et pour une opérette « La route fleurie » en France (Vendôme).



- En avril 2004 : - Second rôle ( rôle de Mi ) dans l’opérette « Le pays du sourire » au théâtre du Trianon de Liège.



- En décembre 2004 : - Choriste pour l’opérette « Vagabon Tzigane » au théâtre du Trianon de Liège.



- En février 2005 : - Choriste dans l’opérette « L’Auberge du cheval Blanc » en France (Vendôme)



- En mars, avril, mai 2005 : - Tournée Prolyrica/Charleroi au Grand Théâtre de Verviers, La Louvière, etc…pour l’opérette « La route Fleurie ». Chœur et second rôle (femme de chambre).



- En avril 2005 : - Choriste et second rôle ( cousine) dans l’opérette « Valses de Vienne » au théâtre du Trianon.



- En mai 2005 : - Soliste dans « le Beau Danube Bleu » de J-P Bruno au Palais des Beaux Arts de Bruxelles.



- Avril 2006 et actuellement: - Cours particuliers de chant classique chez Madame Suzanne Blattel



- En avril 2006 : - Second rôle dans « La belle de Cadix » au théâtre du Trianon.



- Le 9 décembre 2006 : - Participation en tant que soliste au concert de Noël en l’église de Montleban.



- Le 28 décembre 2006 : - Participation en tant que soliste au concert de Noël des 20 ans du marché de Noël de Liège.



- Le 11 février 2007 : - Participation en tant que soliste au concert de St Valentin en l’église St Fois de Liège.



- Août 2007 : - Soliste pour le spectacle « Voyage Elfique »



- Octobre 2007 : - Second rôle dans l’opérette « No no Nanette » (rôle de Simone) au théâtre du Trianon de Liège.



Danse :



- De septembre 1978 à juin 1988: - Cours de danse classique à L’Opéra Royal de Wallonie.



- De mars 2004 à juin 2006 : - Cours de danses de salon ( valses )



- Avril 2007 et actuellement : - Cours de claquettes avec Joël Baufijs





Cinéma :



- Avril 2001 : - Figuration dans la série « Joséphine ange gardien »



- Février 2004 : - Figuration dans le film « The Live »



- Juin 2007 : - Figuration dans le long métrage « Mr Nobody »



Mes compétences :

Chant

Cinéma

Comédie

Musique

Opéra

Spectacle

Théâtre