Valérie VAYSSEIX

Je fait état d'une expérience significative que j'ai déjà éprouvée à plusieurs reprises lors de missions effectuées à la Ville de Brive, dans le cadre de remplacements et, plus largement, au terme de 26 années d'immersion en milieu professionnel.



Ces expériences m'ont permis de développer une certaine souplesse d'adaptation et une grande polyvalence, confirmées par des appréciations très positives de ma hiérarchie.



Sérieuse et motivée, respectueuse des règles et de la hiérarchie, ponctuelle, courtoise, avenante, souriante, il me semble que je présente un profil approprié pour un poste d'Agent Administratif, Agent d'Accueil ou de Secrétaire Polyvalente. Aussi, il me serait agréable que ma candidature puisse retenir favorablement votre attention.



Je suis à votre disposition pour toute demande de renseignements complémentaires que vous solliciteriez.



Actuellement je m'occupe bénévolement du secrétariat et de la trésorerie d'une association "Les Amis de Bacchus".









Mes compétences :

Secrétariat

Accueil physique et téléphonique

Comptabilité

Suivi commercial et administratif

grande polyvalence