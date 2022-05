Valérie VERREMAN

Conseillère funéraire résolue, axant ses efforts sur la prestation d'un service professionnel individualisé aux familles endeuillées, experte dans l'accompagnement des familles lors des processus de prise de décision difficiles et émotionnelles.

De nature enjouée, enthousiasme et très ouverte d'esprit, je possède une grande capacité d'adaptation ; je suis très à l'écoute et diplomate, grâce à mes expériences, j'ai développé une capacité d'analyse et un relationnel aisé .