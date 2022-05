Valerie VIALETTE

STRATEGIE HUMAINE Accompagnement des entreprises dans la performance humaine et collective des équipes à se développer ensemble pour atteindre les mêmes objectifs



STRATEGIE COMMERCE Elaboration et Mise en place de la stratégie commerciale, des outils opérationnels efficients, formation sur mesure et suivi des acteurs commerciaux



STRATEGIE FINANCE Définition de la politique financière, assistance et négociation avec les organismes financiers, recommandations et conseils pour la préparation des budgets et programmes annuels financiers



Mes compétences :

Communication

Créativité

Ecoute

Gestion de projets

Logistique transport

Coaching d'équipe

Conseil en organisation

Coaching individuel

Développement commercial

Coaching de dirigeants