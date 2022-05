Valerie VIEILLARD

Assistante de direction ou collaboratrice manager, je parle un anglais courant et mon parcours m'a permis de connaître le monde du cinéma, de la publicité, du luxe, de l'édition, et même du juridique puisque j'ai travaillé sept ans pour un notaire parisien.



Très polyvalente, j'aime progresser et suis à la recherche de nouvelles opportunités !



Actuellement j'effectue une mission temporaire d'assistante marketing et développement pour la brasserie SAGESSE, qui fabrique et commercialise la bière artisanale de Maisons-Laffitte : la 6Tsage...



A la recherche de nouvelles opportunités, n'hésitez pas à me contacter pour de nouvelles missions !



