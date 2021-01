Bienvenue sur mon profil : 'Atelier à l'Entour - Valérie Virnot - Paysage'

Valérie Virnot, Paysagiste CESP, ENSP de Versailles, diplômée DPLG de l'école d'architecture, Paris la Villette, a suivi le CEA - Architecture et lieux de Travail - qui lui permet de concentrer son travail sur la notion - D' USAGES ET PAYSAGE.



Paysagiste consultante depuis 2009, je participe à des concours, des études, des projets et des programmes, pour des maîtres d'ouvrages publics ou privés.



Souvent en équipe, avec des agences d'architecture (M&V/A, Groupe 6, Daquin & Ferrière, Goes/Peron...), j' attache une attention particulière au fait de mimprégner du programme et du parti architectural pour l'accompagner, à travers sa conception, dans une démarche de tissage du dedans-dehors, poussée.



Par ailleurs, j'ai été, pendant plusieurs années, enseignante en Master 1, école de Paris la Villette - Cours et correction du projet Paysage.



Mes compétences :

Projet Paysage avec certification BREEAM INC 2016