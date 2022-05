Valerie VISBECQ

Bonjours,



Actuellement en recherche d'emploi.

Lors de mes premières expériences professionnelles, j’ai pu acquérir de solides connaissances en secrétariat, accueil du public ,comptabilité générale(suivi de la trésorerie, rapprochements bancaire, enregistrements comptable divers, règlements fournisseurs, facturations, gestion des stocks, fiscalité…)et une bonne maîtrise des logiciels Word, Excel, Ciel comptabilité, Sage moyens de paiement , Sage comptabilité .

Lors de mon alternance en entreprise chez MERCEDES j’ai pu approfondir mes connaissances dans le domaine de la comptabilité, ainsi que celui de la fiscalité (déclarations divers), le secrétariat.

J’ai également eu l’opportunité de gérer seul, le secrétariat comptabilité de ma petite entreprise de coiffure à domicile.

Ce poste me conviendrait particulièrement car il possède plusieurs de mes critères de recherche.

De formation comptable assistante, ayant obtenue le module comptabilité général ainsi que le module paie,

COMPÉTENCES :

 Gestion d’une entreprise personnelle

 Secrétariat

 Comptabilité/Gestion

 Assurer les opérations de comptabilité de l’entreprise

 Enregistrer les achats, ventes, les opérations de trésorerie

 Utilisation des logiciels : CIEL et SAGE

 Rigueur

 Sérieuse

 Sens du relationnel

 Discrétion et polyvalence

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES :

20/12/2013 au 28/02/2014 09/09 au 27/09/2013

16/07 au 26/07/2012

Stage professionnel (comptabilité)

Comptabilité général (1er module)

stage découverte de la comptabilité

S.A.G.A Mercedes-Benz Belleville sur vie(Vendée)

2010 à 09/05/2012

Coiffeuse à domicile en mi-temps

auto-entreprise au domicile des clients(Vendée)

01/10/2010 à 06/05/2012

Femme de ménage 2 heures/semaine

MIGAUD Vendée SALIGNY (Vendée)

08/2011 à 11/12/2011

Agent de service à mi-temps

Communauté religieuse de Mormaison (Vendée)

01/10/2007 à 01/10/2010

congé parental de 3 ans

2005 à 30/09/2007

Coiffeuse à domicile à mi-temps

Val-coiffure au domicile des clients (Indre)

Élaboration de ma comptabilité et de ma gestion personnelle

2004/2005

Assistante maternelle à mon domicile

Néret (Indre)

2003/2004

Coiffeuse en salon

ST Christophe en boucherie (Indre)

2000/2003

congé parental de 3 ans

1999

Assistante maternelle à mon domicile

Les Mureaux (Yvelines)

1995/1996

Agent de service

Maison de retraite Isatis Vernouillet (Yvelines)

1991

Mécanicienne en confection

Ateliers divers Paris

FORMATIONS :

18/01/2013 au 06/03/2014 Qualifiante comptable assistante UGECAM CMP Tourmaline st Herblain

02/01/2013 à 15/03/2013 Préparatoire au métier de comptable UGECAM La Tourmaline st Herblain

09/05/2012 à 27/07/2012 Préorientation en vue du métier de comptable UGECAM La Tourmaline st Herblain

2006 CCI Comptabilité : Chambre de métier de Châteauroux

2006 CCI Ciel Comptabilité : Chambre de métier de Châteauroux

2005 C.A.P. COIFFURE

1984 C.A.P. CONFECTION OPTION HABILLEMENT FABRICATION INDUSTRIELLE

1983 BREVET DES COLLÈGES