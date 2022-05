Valérie VOLPI

Je suis une femme à l'écoute des autres, tolérante, qui aime apporter son aide aux collègues qui en ont besoin. On me dit plutôt introvertie, en effet, je garde pour moi ma vie personnelle, au travail, seules les tâches que l'on me confient compte. Ma priorité est d'être efficace! Je suis plutôt douée avec les applications telles que EXCEL, les différentes bases de données, les requêtes Sql et suis prête à découvrir d'autres outils utiles à améliorer la réalisation des objectifs auquels nous sommes soumis.