Valerie VOORSPOELS

Assistante administrative chez The Adecco Group depuis 19 ans sur un périmètre d'agences aux secteurs d'activités différents comme l'industrie, le tertiaire, les grands comptes clients.



Je suis en charge de la préparation des paies intérimaires et de la facturation clients.



Je suis dynamique et volontaire. L'adaptabilité, le sens du service, la gestion des priorités sont mon quotidien professionnel.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Outlook

Microsoft Internet Explorer

Microsoft Excel

Lotus Notes/Domino