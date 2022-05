Valérie VOVK

Avec une expérience professionnelle de plus de 10 ans dans le cosmétique et de commerce à mon actif, j'envisage d'entreprendre une nouvelle carrière.

Je désire, aujourd'hui accroître mes compétences et suis animée par la volonté d'être sur le terrain.



Aimant relever les défis, j'ai créé mon entreprise avec un résultat positif sur les sept années d'exploitation. Ceci m'a permis d'assurer la prospection commerciale, la négociation, la gestion et le démarchage de nouveaux clients.



Doté d'un bon esprit d'analyse et d'écoute aussi bien de l'argumentation, une certaine rapidité de décision et d'action.



Femme de terrain, leadership, autonome, rigoureuse, aisance relationnelle et sens de l'organisation sont des qualités qui m'ont permis de m'épanouir et d'évoluer pleinement dans toutes les missions.



Mes compétences :

Gestion d'entreprise

Gestion des stocks

Gestion financière

Gestion commerciale

Management

Négociation commerciale

Fidélisation client

Administration des ventes

Gestion de la relation client

Prospection commerciale

Merchandising

Customer Relationship Management

Point of Sale