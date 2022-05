Agée de 45 ans,j'ai une expérience variée dans le domaine créatif(stylisme textile en tissus imprimés dans l'industrie et reliure en artisanat d'art).

Sérieuse et motivée,j'ai le sens du contact et j'aime le travail en équipe.



Mes compétences :

Animation

Artisanat

Artiste

Coloriste

Création

Culture

Motif

Reliure

Stylisme