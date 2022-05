Valerie WATHIER

Architecte Urbaniste de l'Etat je travaille au ministère de l'écologie au service recherche et innovation sur le bâtiment durable et la ville durable. Je développe plus particulièrement des projets de recherche sur Energie et territoires en favorisant une approche spatiale et culturelle de la question de la sobriété énergétique. Mon expérience professionnelle est basée sur une approche opérationnelle de l'aménagement et de la construction puis institutionnelle comme porteur de politique du logement et maintenant plus intellectuelle en étant dans le domaine de la recherche sans oublier l'approche opérationnelle comme porteur de projet d'innovation dans le domaine du bâtiment et de la ville durable.