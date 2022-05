Bonjour,



Après un parcours confirmé de management à l'international sur des projets IT, de nombreuses recherches sur le leadership et la connaissance de soi et des équipes, de l'expérience entreprenariale réussie en coaching/formation/ facilitation, j'ai trouvé une forme de synthèse en tant que coach Agile chez Capgemini.



Avec Pascal Tran, nous avons créé l'Agile Académie chez Capgemini afin de proposer des formations et du coaching autour de l'Agilité et de professionnaliser le métier de Coach Agile.



Au titre de coach, je peux vous accompagner en français comme en anglais, face à face ou par skype vers des résultats sur, par exemple,

-- > libérer votre leadership,

- > votre créativité et votre sens de l'observation

- > faire émerger, développer la confiance pour vous et votre organisation

- > vous connaître pour mieux vous accomplir,



Valérie Wattelle

Coach Agile chez Capgemini

Dirigeante de Move & Lead

Mes compétences :

ENSEIGNEMENT

Pédagogie

Coaching

Théâtre

Yoga

Accompagnement du changement