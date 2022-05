Valérie WAVRIN COUDOUMIÉ

Après 12 années dédiées aux négociations et aux suivis de compromis jusqu'à la signature de l'acte définitif, que ce soit pour des affaires simples ou complexes, j'ai décidé d'aider ceux qui n’ont pas le temps de chercher leur bien immobilier.

Pourquoi ?

Parce que les gens avaient un réel besoin d’avoir un seul interlocuteur de confiance pour les aider et les suivre tout au long de leur acquisition. De l’étude du marché jusqu’à la signature notaire en passant par une recherche ciblée, pré- visites et visites, je suis devenue le globe-trotter de l’agence… J’apporte également de l’aide d’un point de vue décoration et travaux grâce à mon réseau de professionnels triés sur le volet et en qui j’ai une totale confiance depuis des années. Tout ceci fait de moi votre secrétaire particulière le temps de cette belle aventure.

Mon titre :

Secrétaire particulière

Mon faire :

Je prends le temps de trouver pour vous tout en mettant à votre profit mes connaissances et mes compétences professionnelles afin de vous protéger des aléas du marché.

Mon objectif :

Un coup de cœur trouvé et un achat en toute sérénité.







Mes compétences :

Conseil