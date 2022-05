Valérie WAWA

Je me nomme Wawa Z. Valérie Cyndia, née le 05 août 1980 à Abidjan cocody, célibataire sans enfant. Je suis titulaire d'un BTS Communication d'Entreprise. Je suis en quête d'un emploi. Je suis très dynamique, honnête, coquine et taquine, toujours de bonne humeur, j'ai le sens de l'humour



Mes compétences :

Marketing

Gestion du personnel

Presse (écrite et audiovisuelle )

Étude du marché

Organisation de manifestations (conférences, foi

Téléconseillère

Agent commerciale

Journaliste presse écrite et audiovisuelle

Agent d'accueil