Valérie WEBER

Dans le milieu des études de marché depuis plus de 15 ans maintenant, j’ai maitrisée les différents métiers du terrain pour arriver à ce jour au poste de « coordinatrice terrain ».



Mon expérience passée m’a permis d’assurer le rôle de formatrice puis de « manager » durant quelques années.



Aujourd’hui, en relation avec les responsables terrain, j’assure la gestion administrative et logistique des enquêteurs, de la paie aux contrats de travail, jusqu’au support des utilisateurs.



Mon niveau d’adaptabilité me permet d’aborder de nouveaux « challenges » en toute sérénité.



Mes compétences :

Gestion administrative

Support

Organisation

Formation

Adaptabilité

Logistique

Bureautique