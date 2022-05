Valérie WEBER-HADDAD

Tout au long de mon parcours professionnel, j'ai assuré des fonctions d'interface entre plusieurs mondes (celui des professionnels agricoles, des acteurs économiques, de la recherche, des pouvoirs publics, des associations et des média), en ayant le souci de bénéfices réciproques (croisement des intérêts privés et collectifs, des innovations de terrain avec celles des scientifiques, valorisations des actions par le communication interne et externe) à travers des actions concrètes : ateliers de réflexion, études prospectives, ouvrages collectifs, colloques co-organisés, formations de praticiens, design et évaluation de politiques publiques.



En complément, mon implication dans le Conseil local de développement durable de ma ville me permet de donner un avis sur les orientations pesant concrètement sur l'aménagement de mon territoire et les activités locales (éco-Quartier, éco-école, circuits courts alimentaires, circulations douces, bilan carbone, ...).







Mes compétences :

Développement durable

Evaluation de politiques publiques

Politiques publiques

Prospective

Prospective stratégique

Recherche

Recherche et Développement