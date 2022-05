Valerie ZAMUNER

Passionnée par mon travail de laborantine dans l'enseignement ,aujourd'hui le commerce le contact les défis me manquent

J'ai un besoin de renouveau,d'apprendre de mettre toutes mes expériences ainsi que mes qualités au profit d'une entreprise qui saura me faire confiance.



Mes compétences :

Merchandising

Adjointe technique Assistance

Bookkeeping

IT Training