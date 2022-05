Valérie ZANNIS

RESPONSABLE RESSOURCES HUMAINES:

Analyse des besoins quantitatifs et qualitatifs ; recrutement ; formation ; gestion des compétences et des carrières ; études de postes et élaboration de fiches d'emplois ; conduite et contrôle de la gestion administrative du personnel ; préparation des paies.

MANAGEMENT DU PERSONNEL :

Pilotage et animation d'équipes (de 4 à 25 personnes) ; veille aux conditions générales de travail et à l'application de la législation sociale et du droit du travail.

SUIVI ACTIVITES D'UN SERVICE OU D'UNE STRUCTURE :

Définition de la stratégie ; suivi des objectifs politiques et économiques ; développement de projets ; création et mise en place de procédures ; responsable des budgets ; relations avec les partenaires et les instances décisionnaires ; chargée de la communication ; suivi de la gestion commerciale ; responsable de la gestion administrative.

DIVERS :

Etude de communication ; organisation d'un congrès international de marketing ; chargée commerciale



Mes compétences :

Animation

Animation d'équipe

Communication

Encadrement

Formation

Formation en Communication

Gestion des compétences

Management

Pilotage

Recrutement

Ressources humaines