Valerie ZARD

Graphiste inscrite à la Maison des artistes

Membre pour la commission DICAM ( Dispositif d'Innovation et de Création Artistique Multimédia / DRAC des Pays de La Loire - depuis septembre 2015)

Membre de l’OPCAL (Organisation de professionnels du cinéma et de l’audiovisuel ligériens depuis 2009)

Bénévole Festivals : Bifurcations#1 (Carte blanche à Mathieu Simonet * responsable de la table de librairie La Vie Devant Soi, Novembre 2015), MIDIMINUITPOÉSIE#15 Nantes (assistante de Élodie Petit, artiste en résidence, septembre 2015), Les Boréales Caen (accueil espace VIP en 2014), Premiers Plans Angers (accueil et billetterie en 1995 96 97)

Jury : école nationale supérieure d’architecture de Nantes (image et arts plastiques) en 2013 et 2014, Festival OFF d’Olonne-sur-Mer (Cinéma et autobiographie - président Joseph Morder) en 2012 - Festival ChrOma du Mans (documentaires) en 2010

Représentante des collectifs d’artistes au sein de Conférence Régionale Consultative pour la Culture des Pays de la Loire en 2010 > 2012







Mes compétences :

Gestion de projet

Gestion de partenariats

Presse

Animation de réunions

Gestion budgétaire

Conception

Budgétisation

Organisation d'évènements

PAO

Négociation achats

Animation radio

Travail en équipe

Community management

Adobe Photoshop

Recherche documentaire

Adobe InDesign

PC Hardware

Concorde

Apple Mac

3D Studio Max