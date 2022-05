Valerie ZARKA

Praticienne en Neurofeedback



Cette méthode importée directement des États Unis , existe depuis de nombreuses années dans les pays anglophone saxons...Elle commence à être reconnue en France (par exemple ,l'association neuf de cœur dans l aide aux enfants atteints de lésions cérébrales)

Mais elle peut être utile et utilisée dans de nombreux cas



Le secret, c'est votre cerveau qui travaille . Il juge donc lui même de la priorité des choses à "réparer" ...

Pour cela, aucun médicaments, aucun travail épuisant de votre part , vous êtes assis confortablement , vous regardez un film ou écoutez de la musique et ...votre cerveau fait le reste

Relié à l ordinateur , le logiciel détecte les "anomalies de votre cerveau et marque un arrêt de l ordre d une micro seconde ...ce micro si,ence va permettre à votre cerveau de "réparer " lui -même l anomalie



Sur quoi me direz vous,

Le neurofeedback peut agir sur



votre sommieil, la gestion de votre stress, les phobies, les dépendances multiples

L hyperactivite , la concentration, le renforcement de son image

La prise en main de sa vie....etc



Mes compétences :

Coaching individuel