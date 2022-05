Valérie ZIEGLER (MARCON)

Réussissez votre transition digitale !



. Accompagnement à la digitalisation : aide à la montée en compétence des équipes internes (responsables de formations, formateurs, concepteurs) par de la formation et du coaching.

. Ingénierie pédagogique : conception de plans de formation et de stratégies pédagogiques efficaces, basées sur les dernières recherches en neurosciences.

. Conception de dispositifs de formation Blended innovants et engageants, adaptés aux besoins des apprenants daujourdhui, aux contraintes des entreprises et aux dernières innovations technologiques.

. Scénarisation : extraction de contenu auprès des experts métiers, rédaction de scénarios et de story-boards pour des supports de formation face à face ou distanciels (workshop, Storytelling, VR Learning, Serious-game, mobile Learning, ludo-éducatif).

. Suivi de projet : réponse à appel doffres, avant-vente, montage d'équipe, suivi de production



- Domaines : formations présentielles, distancielles ou blended, e-learning, micro-learning, blended learning



- Approches : Storytelling, transmédia, gamification, Virtual Learning (réalité virtuelle et augmentée VR/RA), serious-game, ludo-éducatif, applications jeunesse, pédagogie active...



- Mes qualités et points forts :

. Expertise

. Expérience

. Polyvalence

. Créativité

. Réactivité, rigueur

. Compétences techniques et pédagogiques

. Sens de l'organisation et du travail en équipe



