Valeriia PODKIDYSH

Actuellement étudiante en L3 à Skema Business School, je suis en recherche d'un stage et d'un apprentissage en 2 ans dans le domaine de la gestion des projets. Après avoir eu quelques expériences dans la gestion du travail, je vois ma future carrière dans l'organisation et le suivi des projets dans le secteur de la mode et maroquinerie.



N'hésitez pas de me contacter pour savoir plus sur mes expériences et mes motivations.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Adobe Photoshop

Adobe Indesign