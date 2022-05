Valerine BOH

Étudiante de l'Institut des Carrières Commerciales (ISCC)Université Libre Internationale à Abidjan Treichville et en Biosciences à l’Université de Cocody j'ai obtenu respectivement mon admissibilité au diplôme d'Ingénieur Marketing Management.et mon DEUG en Biosciences. Actuellement je suis à la recherche d'un stage ou d'un emploi.Je suis bénévole à l'ONG Bénévoles en Action-Africa;j'ai eu aussi l'opportunité de participer à des campagnes de sensibilisations ;un CDD à Nestlé Marcory en qualité d'opérateur conditionnement, deux stages en qualité de commerciale au cabinet KLS CONSULTANT en Février 2005 et à l’Établissement LES GRÂCES entre mai 2004 et décembre 2004. Ces expériences m'ont permis de développer les qualités suivantes:

Le respect, l’honnêteté, le courage,la rigueur,le sérieux dans le travail, esprit de créativité, une facile adaptation en entreprise, dynamique, ponctuelle avec un esprit d’équipe et la facilité d’apprentissage surtout,très polyvalente.

Je suis à l'écoute et disponible pour toute proposition de travail.

Merci pour toutes vos offres.



Mes compétences :

opératrice conditionnement

Management commercial

Étude de marché

Marketing stratégique

Gestion de la relation client

Vente

Microsoft Word

Microsoft Excel

Internet

Facile

Gestion de partenariats