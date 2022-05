Valerio COMPAGNONE

D’où vient donc ce reggae lover à la voix rauque qui parcourt sans relâche des scènes de plus en plus larges ? Valério est un ovni, un musicien atypique au parcours musical étonnant.

Etude du saxophone et de la musicologie, écriture de chansons, mais aussi production hip-hop à New York et à Paris avec des rappeurs : l’univers de Valério le pousse à passer au travers des barrières musicales. Une inspiration versatile venue d’une vie hors du commun qui l’a amené à créer le Valério Big Band avec son guitariste François Vennin et une bonne douzaine d'artistes talentueux, une bande d’amis qui se côtoient au studio comme sur la scène, qu'ils arpentent à travers toute la France au gré des productions et selon les disponibilités de chacun. Le VBB offre ainsi une variété incomparable de facettes, dans les albums comme dans les spectacles. Sur disque, Valério a eu l’occasion d’inviter quelques pointures américaines comme le tromboniste Clark Gayton (Skatalites, Steel Pulse, Bruce Springsteen), le flûtiste/saxophoniste de Groove Collective Jay Rodriguez et aussi Amaury Filliard, venus épicer un gang soudé.

Après « Au Grand Complet » Volumes 1 & 2, le 4 titres « Monde de Fou » annonce un 3ème album. Les accents rock y sont plus présents et présagent de belles surprises pour la suite. Gageons que 2014 sera l’année d’une ouverture au très grand public des amateurs exigeants de France et de Navarre.

Le Valério Big Band est maintenant sur les rails alors ne ratez pas ce train-là, il accueille tous les passagers prêts à partir au pays du bon groove.



Olivier Cachin





