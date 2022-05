Valerio DIOTALLEVI

Actuellement chargé de mission TPE/ PME au sein d'OPCA DEFI, je construis ma force professionnelle autour de deux compétences clefs : mon sens de l’organisation et l'écoute de mes interlocuteurs.



AU sein de l'OPCA de l'industrie, ma mission a pour objectif de développer l'accès à la formation des salariés travaillant dans les TPE et les PME, en accompagnant les adhérents dans leurs démarches et en les aidant à sélectionner les parcours de formation les plus adaptés à leurs besoins.



Fort de ma formation humaniste, je suis fier d'accompagner individuellement chaque adhérent pour que la formation des salariés soit une réussite.



Mes compétences :

Promotion des ventes

Développement commercial

Animation

Suivi clientèle

Organisation