Valerio ROSOLEN

Mes expériences successives font de moi un manager commercial capable d'emmener l'entreprise et les équipes vers le succès.

Des facteurs de réussites incontournables : la bonne humeur, la transparence, le respect, l'engagement.



Mes principales compétences :



 Stratégie Commerciale :définition, budgets, plan d'action, mise en oeuvre

 Pilotage et Suivi activité, résultats, budgets

 Management, animation, formation, évaluation

 Projets transversaux : process, qualité, marketing et

produits

 Coordination accords et relations internationales

 Négociation : prospection, animation réseau, appels d'offres, implémentation, SLA, développement, fidélisation.



Mes compétences :

Grands comptes