Valéry AUCHERE

Après une carrière d’enseignant de Physique-Chimie d’une dizaine d’année,

puis Directeur/Chef d’Etablissement de structure d’enseignement privé sous contrat d’association avec

l’état (collège et lycée) pendant une quinzaine d'année, j'ai intégré en septembre 2008 la Fondation des Apprentis d'Auteuil.



Jusqu'en décembre 2016 j'ai été en charge au niveau national :

* Des lycées professionnels, généraux et technologiques

* Des unités de formation par apprentissage d’Apprentis d’Auteuil

* De la taxe d’apprentissage en collaboration avec le contrôle de gestion nationale

* De la conduite de projets innovants



En janvier 2017 j'ai intégré Auteuil Formation Continue (filiale des Apprentis d'Auteuil) en tant

qu'Adjoint à la Déléguée Générale, Directeur du centre de formation continue d’Ile de France et du centre de formation continue de l’Atelier Pierre d’Angle à St Maximin (Oise) intégrant un atelier chantier d’insertion pour 14 personnes.



Mes atouts

* Expertise sur la formation initiale scolaire : collège, lycée général et technologique,

lycée professionnel

* Expertise sur l’apprentissage

* Expertise sur formation continue

* Expertise sur l’insertion professionnelle : école de la 2nde chance, école de

production, structure d’insertion par l’activité économique, entrepreneuriat

* Des qualités de communication, d’accompagnement, de créativité et d’adaptabilité



Mes compétences :

Apprentissage

Insertion socioprofessionnelle

Enseignement

Ingénierie de formation

Formation professionnelle