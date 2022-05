On m’appelle Valery Byamungu , Licencie en sante et développement communautaire depuis 2ans à

l'ISM /BUKAVU et Gradué depuis 11ans à l'ISTM/ BUKAVU.

J'ai travaillé pendant 5ans à l' Hôpital général de Kalehe comme infirmier responsable dans différents services. puis pendants 3ans comme infirmier superviseur à la Fondation Panzi, dans la clinique mobile.

ensuite depuis Mars 2014 jusqu'aujourd'hui infirmier superviseur au sein du programme national de sante de la reproduction du sud-kivu à l'Inspection provinciale de la sante