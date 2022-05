Valery CHARLOTTE

BONJOUR.

je suis grutier depuis maintenant un ans et je souhaiterais agrandir mon expérience hors de la France, se qui veut dire faire de l’internationale autour de la France pour commencer et après partir plus loin si possible .

j’espère trouver sur ce site des conducteur des travaux et des conducteurs de grus à tour qui partage mon envie de connaitre plus et toujours allée plus loin.

Je profite de ce site pour me faire connaitre des chefs d’entreprise pouvant m’emmener des contactes pour continuer mon évolution dans ce domaine



Mes compétences :

Grutier