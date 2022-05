Valery CHEVROT

Après plusieurs expériences dans les principales Webagency de Strasbourg. En 2005 je crée une des toutes premières agences mobiles dans le grand Est et participe à la réalisation de nombreuses applications mobiles (Pages Jaunes, Musée de Strasbourg, France 3, Orange...)



Passionné par le potentiel que représente l'usage des tablettes et autres smartphones en entreprise, en 2010 je fonde la société "Softmobiles" société spécialisée dans le conseil et le développement d'applications métiers sur tablettes tactiles.



Après 5 années passée à Bordeaux, je décide de revenir sur Strasbourg et participer au développement commercial de la société Kroom.





Mes compétences :

Applications mobiles

Application IPhone

Développement commercial

Entreprenariat

Retail design

Digitalisation de point de vente