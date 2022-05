Valéry EMERIAU

Ma carrière a commencé comme technicien qualité en bureau d'étude chez Sommert Allibert (depuis Forecia). Je me suis ensuite orienté vers le management de centre de profits chez OCE et RICOH deux des acteurs majeur de la gestion documentaire FM. Cette expérience de dix m'a permis d'acquérir une expertise en pilotage et gestion multi sites au près de grand compte tel que Atos Origin, Sony et EDF.

Souhaitant continuer à développer mon expertise du service client j'ai saisie l'opportunité d'intégrer une PME Valentinoise, Ateliers France Turbo, en tant que responsable service clients.

Ces différentes expériences mon permis de développer un sens aigu du service client, et des compétences diverses:

- management et animation d'équipe pluridisciplinaire

- commercial grand compte pour des entreprises de renom, Atos Origin, Sony Fr, EDF central nucléaire de Cruas et Saint Alban

- pilotage, administration, gestion, et organisation multi-sites

- Production en juste à temps

- pilotage de projet



Après avoir effectué un bilan des compétences j'ai fait le choix de reprendre une formation de Master en Organisation et Management Stratégique obtenu en 2012, avec un double objectif, valider mon expériences et les compétences acquises au cours de ma carrière et acquérir de nouveau outils et méthode de travail.



Mes compétences :

Développement stratégique

Organisation d'entreprise

Management d'équipe

Management de projet

Développement commercial

Leadership

Esprit d'équipe

Adaptabilité