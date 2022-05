Valéry FREBOURG

Exerçant l'activité de consultant freelance en informatique,

je possède un bon savoir-faire dans le développement d'applications et des services Web basés sur les plate-formes Java/J2EE.

Cela inclut également l'utilisation des bases de données relationnelles, les serveurs d'applications et des frameworks open-sources dans une architecture orientée service.

Durant mes précédentes missions, j'ai été amené à travailler dans des secteurs d'activité diverses comme l'assurance, la finance et l'énergie.

Disponible actuellement pour toutes missions d'expertise autour des technologies J2EE ainsi que pour vos projets informatiques en tant qu'architecte ou développeur sénior.



Mes compétences :

Hibernate

Scrum

J2EE

Opensource

Jpa

Xp

Xml

Uml

Spring