Valéry GRELLETY

Professeur de lettres modernes de formation en établissements français principalement, j'ai aussi enseigné en lycée français à l'étranger. J'ai été expat durant 10 ans dans la zone caraïbes où j'ai beaucoup voyagé.

Depuis mon retour en France je me suis formée à l'hypnose et à la PNL (Programmation Neuro Linguistique). J'ai ouvert mon cabinet et j'accompagne notamment des sportifs dans la recherche de l'amélioration de leurs performances. L'hypnose me permet d'être préparateur mental dans des domaines très différents (sportifs de haut niveau, joueur de poker, chef d'entreprise..) et d'accompagner au plus près les personnes désireuses de l'être.

Lorsqu'on sait que le mental est le moteur de toute situation, il est important d'être en accord avec ses valeurs et ses croyances pour être la meilleure version de soi-même.