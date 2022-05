Valéry Justin ADOUABOU

Je suis administrateur des services financiers actuellement en service au ministère de l'Economie et des Finances notamment au service de l'Ordonnancement des Dépenses. Avant d'être à ce service, j'ai occupé successivement les postes de chef des sections de traitement des salaires et chef de la section d'appui technique. j'ai en somme une expérience de 13 ans dans le domaine de la gestion administrative et salariale du personnel de l'Etat.

J'ai ensuite occupé le poste de contrôleur interne de la Direction de l'Ordonnancement et de la Comptabilité. J'occupe actuellement la fonction de Directeur Régional du Budget du Sahel.



Mes compétences :

Élevage

Tourisme