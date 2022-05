Valéry LEMENUEL

Bonjour, après plus de vingt années passées chez Spie, j'occupe actuellement un poste de responsable de projet en automatisme sur le site de Caen (14). Bien qu'orienté vers le secteur industriel à mes débuts, c'est dans le secteur tertiaire que j'évolue principalement aujourd'hui.



Intégré dans une petite structure, mes missions comprennent la définition des besoins avec les clients, les études de conception, le chiffrage et la réalisation des devis, les achats correspondant, la programmation, la mise en service et le suivi de clientèle.



En fonction de l'importance des projets, je suis amené à encadrer une équipe d'un ou plusieurs collaborateurs.



Mes compétences :

KNX

Domotique

Sécurité

Supervision

Automatisme

PL7 Pro