Valery MBAISANGBE

Titulaire d'une maitrise Sciences et Technologies mention Sciences de la Terre parcours Géosciences et environnement à l'université de ngaoundéré au cameroun,j'ai eu à travailler au Bureau des Etudes d'Impacts Environnementaux (BEIE) dont le siège se trouve a moundou pour le compte de la société Glencore au site petrolier de Mangara-Badila et East Doseo Borogop. j'ai egalement passé quelques stages notamment au Ministère du Pétrole et de l'énergie ainsi qu'au Ministère des Mines et de la Géologie. Ces expériences pratiques couplées à ma formation contituent de bases solides pour me permettre d'intervenir dans quelques disciplines de sciences de la terre