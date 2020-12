Valery NGUENGA TEZO

- Accompagnement des clients dans l’exploitation, l’administration et la transformation de leur SI.

- Pilotage et coordination des équipes techniques dans la réalisation de nouveaux projets ou la résolution d’incidents.

- Suivi et relevé des indicateurs de performance destinés à la rédaction des dashboards d’activité, et plans d’avancement de projets.

- Rédaction de rapports d’incidents détaillés avec plans correctifs et propositions d’amélioration.

- Mise à jour des documents d’exploitation.

- Maintien du respect des engagements de services(SLA) et participation à la préservation de la rentabilité du contrat.



Mes compétences :

Base de données

Base de données MySQL

Cisco

Communication

Conception

Conception de projet

Linux

Maintenance

MySQL

Optique

Qualité

Réseaux mobiles

Satellites

Telecom

Wlan

Gestion de projet