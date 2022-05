Valery NTENDJI

Je me nomme NTENDJI KAMTCHOUM et je me prénomme Valery, je suis de nationalité camerounaise. Titulaire d'un BTS de Chimie au Cameroun et actuellement étudiant en deuxième année de BTS option Physico-Métallographe du laboratoire (Physique et Chimie des matériaux) à Ecole Technique Supérieure Du Laboratoire , 95 rue du dessous des berges 75013 Paris. Dans le cadre de la suite de ma formation ,je dois effectuer un stage afin de me préparer au métier d'ingénieur métallographe.C'est la raison pour laquelle je viens très respectueusement auprès des recruteurs pour vous présenter de vive voix ma motivation.

Dans l'attente d'une suite favorable , je reste entièrement à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.



