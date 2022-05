Valery OFFRET

Une expérience de plus de 10 ans à la gestion sociale de l'impayé locatif. Expert en recouvrement amiable et judiciaire.

Développement et optimisation des procédures de recouvrement.

Référent et coordinateur des reprises des logements par voie judiciaire.

Formateur des agents de proximité au recouvrement amiable.

Représentant du bailleur devant les tribunaux et les différentes instances.



Mes compétences :

Microsoft Office