Valery PAUL

Actuellement graphiste pour le Grand Palais, j'ai eu l'occasion de travailler sur differents projets. De la decoration de boutique de musées à la conception de stand en passant par la création de supports marketing (banniere internet, flyer, brochure, etc.) et ceux avec differents musées (Louvre, Orsay, Chateau de Versailles, Pompidou, etc.).

Cela fait plus de 5 ans que je fais cela, et à present je pense avoir fait le tour de ce poste et ambition à present plus de challenge, de nouveaux defis, faire plus d'illustrations et agrandir mon champs d'action.



Mes compétences :

Microsoft Office

Management

Teamwork

Adobe Creative Suite

Design graphique

Illustration

Graphisme