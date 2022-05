Valery RODIERE

Agé de 42 ans, avec une expérience dans le monde industriel de 17 années, j'ai suivi des projets sur leur totalité en tant que Responsable chargé de l'étude et de la conception, en passant par des amdecs, les chaînes de cotes, le suivi des calculs, la réalisation et la validation des prototypes. J'ai également réalisé de l'étude de productivité sur les sièges afin de réduire les coûts et d'améliorer le process d'usinage et de montage.

J'ai travaillé essentiellement pour l'automobile mais j'ai 3 ans d'expérience dans la réalisation de machines spéciales.

Je suis formé à de nombreux logiciels de dessin tels que CATIA V5, PRO-ENGINEER V18, AUTOCAD V14, ainsi que les logiciels de bureautique tels que Word, Excel et Power Point.



Je sais respecter des délais, un cahier des charges et suivre un plan de validation seul ou avec une équipe que je saurai encadrer.



Mes compétences :

Catia

Catia v4

catia V5

Dessinateur

Dessinateur projeteur

Projeteur